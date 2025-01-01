А. Кристи. Убийство в Восточном экспрессе. Читает Даниил Спиваковский

Мистический мир Агаты Кристи на сцене Дома музыки

Культовый роман королевы английского детектива Агаты Кристи «Убийство в «Восточном экспрессе» станет основой нового музыкально-литературного проекта популярного артиста театра и кино Даниила Спиваковского. Эта леденящая душу история не только триллер, но и портрет эпохи с описанием ее нравов и типажей.

Загадка, которая не дает покоя

«Убийство в «Восточном экспрессе» входит в список «100 лучших детективных романов всех времен». Загадочное убийство, совершенное в замкнутом пространстве, в узком кругу знакомых между собой людей, распутывает «легенда сыска» Эркюль Пуаро. У каждого из пассажиров был мотив, и все они имели отношение к семье Армстронг. Никто не мог совершить убийство в одиночку…

Спектакль, вызывающий эмоции

Заново пережить эту «кошмарную сказку» зрители смогут на спектакле Даниила Спиваковского. Как обычно, «партнером» актера по сцене станет музыка, благодаря которой его монолог превратится в полноценный спектакль, волнующий и зрелищный.

Обратите внимание

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