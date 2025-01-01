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Билеты от 600₽
Киноафиша А. Коробейников (ф-но), НФОР, дирижёр Д. Синьковский

А. Коробейников (ф-но), НФОР, дирижёр Д. Синьковский

6+
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Концерт в Зарядье: Виртуозы на сцене Зарядья

В Москве, в уникальном концертном зале Зарядье, состоится захватывающий концерт с участием известных музыкантов. На сцене вы услышите выдающегося пианиста А. Коробейникова и Неформальный Филармонический Оркестр (НФОР), под руководством талантливого дирижёра Д. Синьковского.

Уникальная программа

Концерт обещает стать настоящим музыкальным событием. В программе — произведения классических композиторов, которые откроют новые грани звучания в исполнении оркестра и солиста. А. Коробейников, лауреат международных конкурсов, известен своим мастерством и эмоциональностью игры, что делает каждое его выступление незабываемым.

Информация для зрителей

Концерт пройдет в концертном зале Зарядье, который славится своей акустикой и современным дизайном. Не упустите возможность насладиться живой музыкой в одном из самых красивых мест столицы.

Дата и время концерта: уточняйте на сайте зала. Билеты можно приобрести как на кассе, так и онлайн. Рекомендуем заблаговременно позаботиться о покупке, так как такие события часто вызывают большой интерес.

Яркие впечатления

Не упустите шанс стать частью этого великолепного музыкального вечера! Ожидаются не только прекрасные мелодии, но и атмосфера взаимопонимания и любви к музыке. Приходите, чтобы зарядиться положительными эмоциями!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 января
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 600 ₽

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