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А-Классика
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А-Классика

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Виртуозный Скрипичный Концерт и Симфония Калинникова

Погрузитесь в величие русской музыки на уникальном концерте, где прозвучит Концерт для скрипки с оркестром Петра Ильича Чайковского и Первая симфония Василия Калинникова. Это событие станет настоящим праздником для любителей классической музыки!

Программа концерта

Первое отделение концерта откроет Концерт для скрипки с оркестром ре мажор Чайковского. Это произведение — вершина виртуозности и мастерства, которое оставляет незабываемые впечатления у слушателей. Каждый аккорд, каждая нота здесь наполнены глубиной эмоций и техническим совершенством.

Во втором отделении прозвучит Симфония №1 соль минор Василия Калинникова. Музыка Калинникова, пронизанная народными интонациями и светлой меланхолией, является подлинным жемчужным вкладом в отечественную классику. Его произведения — это отражение богатства русской души и культуры.

Дирижёр и исполнители

Дирижировать концертом будет Александр Канторов, заслуженный артист России, известный своим мастерством в эмоциональной нюансировке и создании яркого оркестрового звучания. В качестве исполнителей выступит Государственный Санкт-Петербургский симфонический оркестр «Классика», чей профессионализм и страсть к музыке не оставят равнодушными даже самых взыскательных зрителей.

Не упустите шанс!

Приходите и наслаждайтесь волшебством классической музыки в исполнении лучших музыкантов. Концерт обещает стать незабываемым событием в культурной жизни города!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 сентября
Белый зал Политехнического университета Петра Великого Санкт-Петербург, Политехническая, 29
19:00 от 400 ₽

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