Спектакль А. Грин «Чудо вопреки»

А. Грин «Чудо вопреки»
12+
Продолжительность 100 минут
О спектакле

Музыкальная программа по страницам А. Грина

В рамках фестиваля «Текст в контексте» состоится уникальное мероприятие, посвященное творчеству А. Грина. Зрителей ожидает музыкальная программа, которая включает в себя чтение отрывков из произведений писателя и исполнение живой музыки.

Исполнители

  • Анна Яковлева
  • Заслуженный артист России Михаил Радюкевич (гитара)
  • Лауреат международных конкурсов Наталья Капустина (флейта)
  • Владимир Водянников (мандолина)

Специальный гость

Особое внимание зрителей привлечет Светлана Бардина, руководитель проекта «Музей А. Грина «Северная Гринландия». Она поделится интересными фактами о жизни и творчестве писателя.

Мероприятие будет интересно поклонникам А. Грина и любителям музыкальных постановок с антрактом.

Май
31 мая воскресенье
15:00
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
от 500 ₽

