Спектакль А. Грин «Чудо вопреки»

Музыкальная программа по страницам А. Грина

В рамках фестиваля «Текст в контексте» состоится уникальное мероприятие, посвященное творчеству А. Грина. Зрителей ожидает музыкальная программа, которая включает в себя чтение отрывков из произведений писателя и исполнение живой музыки.

Исполнители

Анна Яковлева

Заслуженный артист России Михаил Радюкевич (гитара)

Лауреат международных конкурсов Наталья Капустина (флейта)

Владимир Водянников (мандолина)

Специальный гость

Особое внимание зрителей привлечет Светлана Бардина, руководитель проекта «Музей А. Грина «Северная Гринландия». Она поделится интересными фактами о жизни и творчестве писателя.

Мероприятие будет интересно поклонникам А. Грина и любителям музыкальных постановок с антрактом.