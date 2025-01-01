Меню
А. Головин «Первая любовь». С.В. Рахманинов «Колокола»
Возраст 12+
О концерте

Заключительный вечер Крещенского фестиваля 2026

Дирижер Фёдор Безносиков представит заключительный вечер Крещенского фестиваля, в программе которого зрителей ожидает опера «Первая любовь» Андрея Головина. Это произведение основано на повести И.С. Тургенева и написано по либретто А. Максимова.

История постановки

Опера была создана специально для Московского театра Новая Опера по заказу Евгения Колобова, что стало первым оперным заказом для театра. Премьера состоялась в 1997 году, и дирижировал ею сам автор, Андрей Головин. Этот проект принес композитору Премию Москвы в области литературы и искусства.

Интересный факт: Евгений Колобов выступил в этой постановке как режиссер единственный раз в своей карьере, работая в паре с Николаем Попковым.

Музыка и её значение

«Живая тишина и есть начало Музыки» — любимая мысль Колобова, и в этой премьере она была воплощена в жизни. Музыка Андрея Головина пронизана поэзией века классической русской культуры. Здесь отсутствует диссонанс современного абсурдного мира, и вместо этого мы слышим гармонию, пронизывающую всю музыкальную ткань.

Музыка вмещает в себя традиции и современность, часто вызывая ностальгические чувства. Наша реальность состоит из желаемой жизни, корни которой лежат в прошлом.

Дополнительные произведения в программе

В программе также прозвучит поэма «Колокола» Сергея Рахманинова для солистов, хора и оркестра на слова Эдгара По в переводе Константина Бальмонта.

Обратите внимание, что в программе и составе исполнителей возможны изменения.

Февраль
4 февраля среда
19:00
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
от 800 ₽

