Лекция о творчестве композитора Глазунова

Познавательная встреча-беседа откроет масштабный концерт с музыкой Александра Константиновича Глазунова. Этот композитор — одна из ключевых фигур в русской музыкальной культуре, чье творчество освещает эпоху XIX–XX веков.

Углубленное знакомство с творчеством Глазунова

Автор программы Л. Попкова в увлекательном диалоге с музыковедом М. Михеевой и дирижёром концерта А. Шабуровым представит слушателям глубокий портрет композитора. Они раскроют не только сложную судьбу Глазунова, но и интересные факты о его творчестве, включая историю создания и образный мир произведений, которые будут исполнены в программе.

Что услышат зрители

В концерте прозвучат:

Концерт для скрипки с оркестром (солист — виртуоз Г. Казазян)

Шестая симфония

Балет «Раймонда»

Каждое произведение наполнено яркими эмоциями и отражает богатство музыкального языка Глазунова. Не упустите возможность узнать больше о его вкладе в отечественную музыку и насладиться волшебством его произведений.