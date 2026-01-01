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А. Глазунов: Путь «русского Самсона»
Киноафиша А. Глазунов: Путь «русского Самсона»

А. Глазунов: Путь «русского Самсона»

12+
Возраст 12+

О выставке

Лекция о творчестве композитора Глазунова

Познавательная встреча-беседа откроет масштабный концерт с музыкой Александра Константиновича Глазунова. Этот композитор — одна из ключевых фигур в русской музыкальной культуре, чье творчество освещает эпоху XIX–XX веков.

Углубленное знакомство с творчеством Глазунова

Автор программы Л. Попкова в увлекательном диалоге с музыковедом М. Михеевой и дирижёром концерта А. Шабуровым представит слушателям глубокий портрет композитора. Они раскроют не только сложную судьбу Глазунова, но и интересные факты о его творчестве, включая историю создания и образный мир произведений, которые будут исполнены в программе.

Что услышат зрители

В концерте прозвучат:

  • Концерт для скрипки с оркестром (солист — виртуоз Г. Казазян)
  • Шестая симфония
  • Балет «Раймонда»

Каждое произведение наполнено яркими эмоциями и отражает богатство музыкального языка Глазунова. Не упустите возможность узнать больше о его вкладе в отечественную музыку и насладиться волшебством его произведений.

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Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
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