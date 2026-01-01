«Пропасть»
А если завтра нет?
Спектакль А если завтра нет?

12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
О спектакле

Театральная драма о подростке «А если завтра нет?»

Спектакль «А если завтра нет?» по одноимённой пьесе Дмитрия Богославского рассказывает о 16-летнем Антоне. Пока его родители погружены в свои проблемы, подросток живёт один в квартире с парализованным дедом. Со временем равнодушие взрослых и юношеские переживания становятся для него невыносимыми.

В критический момент, оказавшись на краю, Антон решает спрыгнуть с балкона. Однако он не один — на его пути оказывается дворник Василий. Случайный свидетель, он становится наставником для главного героя и за семь дней помогает ему понять истинные ценности жизни, наведение порядка в душе и осознание того, что каждый день может стать последним.

Актуальность темы

Темы подросткового суицида и распада семьи делают эту пьесу особенно остросоциальной. Однако символизм и гуманистический посыл Дмитрия Богославского поднимают её на уровень философского высказывания. Режиссёр Анна Потебня отмечает, что это спектакль для подростков и их родителей, «для тех, кто растерял слова, но ещё не утратил надежду услышать другого и быть услышанным».

Мысли создателей

Анна Потебня делится: «С внутренней болью справляются не все. Некоторые видят решение в уходе из жизни. Важно, чтобы в трудный момент рядом оказались люди, которые объяснят, что с тобой происходит. Они помогают найти смысл и понять, что жизнь — это сложный, но важный и увлекательный процесс». Режиссёр надеется, что после спектакля подростки и все, кто переживает пустоту, почувствуют: с ними всё в порядке, они не одни, есть те, кто их понимает. Спектакль призывает задуматься: завтра может не наступить, и важно ценить каждый момент жизни.

Режиссер
Анна Потебня
В ролях
Владимир Абрамов
Арсений Тульков
Илья Старосельский

Июнь
9 июня вторник
19:00
Шалом Москва, Варшавское ш., 71, корп. 1
от 1500 ₽

Фотографии

