Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
А если завтра нет?
Киноафиша А если завтра нет?

Спектакль А если завтра нет?

Постановка
Театральный проект 27 12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль о том, как одна случайная (или вовсе не случайная?) встреча может за семь дней пересоздать мир

Представляем вашему вниманию уникальный спектакль, который исследует, как одна случайная (или, возможно, не случайная?) встреча может изменить всё. За семь дней герои проходят путь от одиночества к пониманию друг друга, раскрывая темы подростковой уязвимости и страха быть ненужным.

Темы и содержание

Спектакль затрагивает важные вопросы: как одиночество может разрушать, а также как взрослый, даже если он сам изранен, может наладить диалог с подростком. Это история о волевом стремлении к жизни и о том, как потеря этого стремления может быть знакома не только в шестнадцать лет, но и в более зрелом возрасте.

Интересные факты

В спектакле используются нестандартные приемы, которые позволяют зрителям глубже погрузиться в эмоции персонажей. Каждый герой — это не просто персонаж, а отражение реальных чувств и переживаний, с которыми сталкиваются молодые люди и взрослые в нашей повседневной жизни.

Не пропустите!

Этот спектакль — не просто развлечение, а важный разговор о жизни, о том, как важно быть услышанным и понятым. Мы приглашаем вас стать частью этого удивительного опыта. Убедитесь сами, как встреча может изменить мир!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 сентября
Театральный проект 27 Санкт-Петербург, Комсомола, 2
16:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Дама с камелиями
12+
Опера Премьера
Дама с камелиями
23 ноября в 14:00 Михайловский театр
от 1000 ₽
Боинг-Боинг
16+
Комедия
Боинг-Боинг
15 ноября в 19:30 Выборгский ДК
от 2000 ₽
Дочери Павлова
16+
Драма
Дочери Павлова
27 августа в 20:00 Курт
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше