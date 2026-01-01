Спектакль А если это любовь?..

Музыкально-театрализованное представление «А если это любовь?»

В Краснодарской филармонии имени Пономаренко состоится музыкально-театрализованное представление от Государственного концертного ансамбля «Ивушка». Спектакль основан на любимом фильме «Любовь и голуби» и рассказывает о жизни неутомимого дяди Мити, мудрой бабы Шуры и приключениях семьи Кузякиных.

Зрители смогут насладиться остроумными диалогами и яркими персонажами, которые оживут на сцене. Спектакль становится глубоким размышлением о любви и её сохранении в современном мире, приправленным красочными танцами и запоминающимися песнями.

Знакомые мелодии и ностальгия

На сцене прозвучат любимые композиции, такие как «Сизая голубка», «Очаровательные глазки», «А он мне нравится», «Сыпь тальянка» и «Веселая кадриль». Эти песни не только пробудят ностальгию, но и создадут атмосферу веселья и романтики.

Таланты ансамбля «Ивушка»

Представление «А если это любовь?» - это отличная возможность насладиться новыми гранями таланта артистов ансамбля «Ивушка», полюбившихся зрителям в других успешных постановках, таких как «Свадьба в Малиновке», «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика», «Царевна-Лягушка» и многих других.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного и трогательного спектакля!