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Билеты от 300₽
Киноафиша А. Дворжак. Stabat Mater. ГАСК, дирижер - В. Полянский

А. Дворжак. Stabat Mater. ГАСК, дирижер - В. Полянский

6+
Возраст 6+
Билеты от 300₽

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 апреля
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

Dr. Аграновский & De Blues Spinners
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26 июля в 20:00 Ритм-блюз
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20 декабря в 18:00 Центральный дом работников искусств
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Симфонические хиты при свечах. Моцарт. Маленькая ночная серенада. Мендельсон. Сон в летнюю ночь. Бах. Токката и фуга ре минор
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Классическая музыка
Симфонические хиты при свечах. Моцарт. Маленькая ночная серенада. Мендельсон. Сон в летнюю ночь. Бах. Токката и фуга ре минор
8 августа в 18:00 Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
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