А Дед Мороз Дома? Чудесное рождество
А Дед Мороз Дома? Чудесное рождество

Спектакль А Дед Мороз Дома? Чудесное рождество

0+
Режиссер Александр Малышев
Продолжительность 1 час
Возраст 0+

О спектакле

Театральная елка в Челябинске

В дни, когда вся страна отмечает приближение Нового года, мы приглашаем всех желающих погрузиться в атмосферу Рождества. Этот праздник – время чудес, которые пробуждают в человеческих сердцах сострадание и любовь.

В уютной обстановке театра юные и взрослые зрители станут настоящими актерами и полноправными участниками рождественского представления. Вместе они поз познакомятся с трогательной историей о маленькой девочке и одиноком шарманщике, который находит свой дом.

После спектакля все смогут насладиться душистым чаем с вареньем, поиграть в неспешные игры и, конечно, обменяться подарками. Главным подарком станет тепло, радость и свет, которые мы подарим друг другу в этот праздничный день.

Информация о спектакле

  • Длительность: 1 час
  • Билет: родитель + ребенок
  • Режиссер и художник: Саша Малышев
  • Мотивы произведений: Тонино Гуэрра, Кейт Ди Камиилло
  • Музыка: Антонио Вивальди, В.-А. Моцарт, Л. В. Бетховен

Декабрь
Январь
26 декабря пятница
16:00
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
от 1400 ₽
18:00
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
от 1400 ₽
27 декабря суббота
16:00
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
от 1400 ₽
18:00
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
от 1400 ₽
28 декабря воскресенье
16:00
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
от 1400 ₽
18:00
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
от 1400 ₽
29 декабря понедельник
16:00
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
от 1400 ₽
18:00
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
от 1400 ₽
30 декабря вторник
16:00
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
от 1400 ₽
18:00
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
от 1400 ₽
2 января пятница
14:00
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
от 1400 ₽
16:00
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
от 1400 ₽
18:00
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
от 1400 ₽
3 января суббота
14:00
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
от 1400 ₽
16:00
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
от 1400 ₽
18:00
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
от 1400 ₽
4 января воскресенье
14:00
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
от 1400 ₽
16:00
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
от 1400 ₽
18:00
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
от 1400 ₽
5 января понедельник
14:00
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
от 1400 ₽
16:00
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
от 1400 ₽
18:00
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
от 1400 ₽
6 января вторник
14:00
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
от 1400 ₽
16:00
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
от 1400 ₽
18:00
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
от 1400 ₽
7 января среда
14:00
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
от 1400 ₽
16:00
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
от 1400 ₽
18:00
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
от 1400 ₽
8 января четверг
14:00
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
от 1400 ₽
16:00
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
от 1400 ₽
18:00
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
от 1400 ₽

Фотографии

А Дед Мороз Дома? Чудесное рождество А Дед Мороз Дома? Чудесное рождество

