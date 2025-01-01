Спектакль А Дед Мороз Дома? Чудесное рождество

Театральная елка в Челябинске

В дни, когда вся страна отмечает приближение Нового года, мы приглашаем всех желающих погрузиться в атмосферу Рождества. Этот праздник – время чудес, которые пробуждают в человеческих сердцах сострадание и любовь.

В уютной обстановке театра юные и взрослые зрители станут настоящими актерами и полноправными участниками рождественского представления. Вместе они поз познакомятся с трогательной историей о маленькой девочке и одиноком шарманщике, который находит свой дом.

После спектакля все смогут насладиться душистым чаем с вареньем, поиграть в неспешные игры и, конечно, обменяться подарками. Главным подарком станет тепло, радость и свет, которые мы подарим друг другу в этот праздничный день.

Информация о спектакле