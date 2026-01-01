А. Лазарев, М. Петренко, РНМСО, ID24

Шедевры Шостаковича на сцене Концертного зала им. Чайковского

Концертный зал имени Чайковского приглашает зрителей на уникальный вечер, посвященный выдающимся произведениям Дмитрия Шостаковича. В программе – вокально-симфоническая поэма «Казнь Степана Разина», исполненная басом, смешанным хором и оркестром. Текст для этой поэмы был написан известным поэтом Евгением Евтушенко.

Также в исполнении завораживающего оркестра прозвучит Симфония № 4 до минор, соч. 43. Это произведение считается одним из самых мощных и сложных в репертуаре композитора. В его музыке переплетаются острые эмоциональные контрасты, что делает каждое исполнение поистине незабываемым.

Не пропустите шанс насладиться Сюитой для эстрадного оркестра, которая добавит разнообразия в программу и продемонстрирует виртуозное мастерство музыкантов. Эта музыка, насыщенная яркими ритмами и мелодиями, обещает стать отличным завершением вечера.

Приглашаем всех ценителей классической музыки и творчества Дмитрия Шостаковича на этот незабываемый концерт.