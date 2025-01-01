Меню
О концерте

Концерт 9MICE в Алматы

Алматы, готовьтесь! Уже 28 ноября на сцене Motor Club впервые в Казахстане выступит группа 9MICE!

Громкий сольный концерт

2025 год завершится ярко – сольным концертом в рамках тура “MEAN MACHINE”. Хиты, такие как LIPSTICK, IMYA, Ice + Alabaster, уже стали культовыми, а свежие треки с нового альбома, включая famous, jenna, kill bill / evian и другие, стремительно покоряют музыкальные чарты.

Безопасность превыше всего

На площадке будет обеспечена охрана и строгий контроль за соблюдением всех правил безопасности, чтобы вы могли наслаждаться концертом без лишних забот.

Полезная информация для зрителей

  • Адрес: Казахстан, Алматы, пр. Назарбаева, 50
  • Возрастное ограничение: 14+
  • Время мероприятия: с 18:00 до 22:00
  • Выход артиста: не ранее 20:00

Не пропустите главное музыкальное событие осени – 9MICE впервые в Алматы!

Купить билет на концерт 9MICE

Декабрь
13 декабря суббота
18:00
Motor Club Almaty г. Алматы, пр. Назарбаева 50

