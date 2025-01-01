Алматы, готовьтесь! Уже 28 ноября на сцене Motor Club впервые в Казахстане выступит группа 9MICE!
2025 год завершится ярко – сольным концертом в рамках тура “MEAN MACHINE”. Хиты, такие как LIPSTICK, IMYA, Ice + Alabaster, уже стали культовыми, а свежие треки с нового альбома, включая famous, jenna, kill bill / evian и другие, стремительно покоряют музыкальные чарты.
На площадке будет обеспечена охрана и строгий контроль за соблюдением всех правил безопасности, чтобы вы могли наслаждаться концертом без лишних забот.
Не пропустите главное музыкальное событие осени – 9MICE впервые в Алматы!