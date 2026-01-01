9mice: day 2

Концерт рэпера 9mice в Москве

В МТС Live Холл Москва состоится выступление рэпера 9mice, настоящее имя которого — Сергей Дмитриев. Он известен своей сольной карьеры и как участник дуэта Viperr, который выступает вместе с Kai Angel.

9mice — это триумфатор музыкальных чартов и один из ключевых артистов своего поколения. В его репертуаре можно найти такие альбомы, как «9mm», «Heavy Metal 2», «ORPHEUS» и «ASPHALT». Это событие обязательно привлечет внимание поклонников русскоязычного рэпа.

Начало мероприятия: 18:00. Артист выйдет на сцену не ранее 19:30, так что рекомендуется приходить пораньше, чтобы избежать очередей на вход и спокойно насладиться атмосферой концерта.

Не упустите шанс увидеть одного из ярчайших исполнителей нашего времени в живом исполнении!