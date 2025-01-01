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9 район
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9 район

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О концерте/спектакле

Концерт группы «9 район (live)»: Возрождение легенды

Группа «9 район», основанная в 1991 году Алексеем Никитиным, продолжает свою музыкальную историю даже после трагической утраты своего лидера. Алексей, автор всех песен, с ранних лет писал музыку и исполнял ее для друзей. Первые шаги группы были сделаны в Красноярске, где был записан дебютный альбом «Не забывай».

История группы

С момента своего основания «9 район» активно гастролировала и работала с красноярской филармонией. За время своего существования группа выпустила шесть альбомов, включая «Возвращение» и «Вулкан» (2010). Однако в период с 2002 по 2004 годы деятельность была приостановлена из-за серьезной автомобильной аварии Алексея Никитина.

Наследие Алексея Никитина

30 июля 2014 года мир музыки понес тяжелую утрату. Алексей погиб в результате несчастного случая, но его наследие продолжает жить. После обсуждений с наследниками было решено продолжить концертную деятельность. Новым вокалистом стал Денис Комович, который не только уважает творчество Никитина, но и вносит в него современное звучание.

Концерты «9 район (live)»

Группа «9 район (live)» успешно гастролирует по России, привнося в старые хиты новый смысл и звучание. Концерты проходят в форме творческих вечеров, где зрители могут задавать вопросы, а участники коллектива делятся историями из жизни и создания песен.

Репертуар вечера

На концертах звучат легендарные хиты, такие как «Не ЗАБЫВАЙ», «РУСАЛОЧКА», «Я БУДУ РЯДОМ», а также новые композиции из готовящегося альбома. С 2021 года группа работает над новыми песнями, среди которых уже стали популярными «Будет все хорошо», «Дыхание», «Через 2000 лет» и «Влюблена».

Не упустите возможность прикоснуться к культуре 90-х и насладиться музыкой, которая объединяет поколения. Концерты группы «9 район (live)» — это не просто музыка, это настоящая история, которую стоит услышать!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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