Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
9 этажей любви
Киноафиша 9 этажей любви

Спектакль 9 этажей любви

16+
Возраст 16+

О спектакле

Аудиоспектакль «9 этажей любви» на набережной Казанки

На набережной Казанки и в Центре семьи «Казан» пройдет аудиоспектакль «9 этажей любви». Главный герой, артист Сергей, стремится успеть во всех сферах своей жизни: реализоваться в профессии, обеспечить семью и наладить отношения с женой. Однако последнее удается ему хуже всего. Пока он подрабатывает на озвучке экскурсии, жена угрожает уехать в другой город с сыном. Вопрос о том, как сохранить семью, становится решающим.

Зрители смогут прогуляться по живописным местам Казанки, слушая не только историю Сергея, но и экскурсию, которую он озвучивает. Это будет отличная возможность узнать родной город и его историю, а также открыть для себя новые грани любви.

Формат и маршрут

Обратите внимание, что спектакль представляет собой часовую пешеходную прогулку в наушниках. Участники смогут насладиться осмотром набережной Казанки и Центра семьи «Казан», с подъемом на смотровую площадку. Рекомендуем надеть удобную обувь и соответствующую погоде одежду.

Важно знать

*Аудиоспектакль проходит в сопровождении администратора и не предполагает присутствия актеров.

Купить билет на спектакль 9 этажей любви

Помощь с билетами
В других городах
Май
Июнь
29 мая пятница
18:30
Центр семьи «Казан» Казань, Сибгата Хакима, 4
30 мая суббота
17:00
Центр семьи «Казан» Казань, Сибгата Хакима, 4
5 июня пятница
18:30
Центр семьи «Казан» Казань, Сибгата Хакима, 4
6 июня суббота
17:00
Центр семьи «Казан» Казань, Сибгата Хакима, 4
12 июня пятница
18:30
Центр семьи «Казан» Казань, Сибгата Хакима, 4
13 июня суббота
17:00
Центр семьи «Казан» Казань, Сибгата Хакима, 4
19 июня пятница
18:30
Центр семьи «Казан» Казань, Сибгата Хакима, 4
20 июня суббота
17:00
Центр семьи «Казан» Казань, Сибгата Хакима, 4
26 июня пятница
18:30
Центр семьи «Казан» Казань, Сибгата Хакима, 4
27 июня суббота
17:00
Центр семьи «Казан» Казань, Сибгата Хакима, 4

Фотографии

9 этажей любви 9 этажей любви 9 этажей любви 9 этажей любви 9 этажей любви

В ближайшие дни

Йөрәккә дә ремонт кирәк / Сердце в рассрочку
12+
Драма

Йөрәккә дә ремонт кирәк / Сердце в рассрочку

14 июня в 17:00 Театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина
от 900 ₽
Женитьба
12+
Комедия

Женитьба

19 июня в 18:00 Театр имени В.И. Качалова
от 900 ₽
Ал яулыклы язмышым / Тополёк мой в красной косынке
12+
Драма

Ал яулыклы язмышым / Тополёк мой в красной косынке

21 июня в 17:00 Театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше