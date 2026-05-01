Спектакль 9 этажей любви

Аудиоспектакль «9 этажей любви» на набережной Казанки

На набережной Казанки и в Центре семьи «Казан» пройдет аудиоспектакль «9 этажей любви». Главный герой, артист Сергей, стремится успеть во всех сферах своей жизни: реализоваться в профессии, обеспечить семью и наладить отношения с женой. Однако последнее удается ему хуже всего. Пока он подрабатывает на озвучке экскурсии, жена угрожает уехать в другой город с сыном. Вопрос о том, как сохранить семью, становится решающим.

Зрители смогут прогуляться по живописным местам Казанки, слушая не только историю Сергея, но и экскурсию, которую он озвучивает. Это будет отличная возможность узнать родной город и его историю, а также открыть для себя новые грани любви.

Формат и маршрут

Обратите внимание, что спектакль представляет собой часовую пешеходную прогулку в наушниках. Участники смогут насладиться осмотром набережной Казанки и Центра семьи «Казан», с подъемом на смотровую площадку. Рекомендуем надеть удобную обувь и соответствующую погоде одежду.

Важно знать

*Аудиоспектакль проходит в сопровождении администратора и не предполагает присутствия актеров.