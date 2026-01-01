Драма о поисках счастья на краю отчаяния

Представляем спектакль «9 дней одного года», который станет частью проекта «Первый показ». Это не просто театральная постановка, а глубокая драма о любви, испытаниях и стремлении к счастью.

Главные герои спектакля — молодые ученые, физики-ядерщики, которые сталкиваются с трудностями, изменяющими их жизни. Дмитрий Гусев, известный как Митя, возглавляет практические эксперименты, но во время одного из них получает опасную дозу радиации. Лёля, его жена, несмотря на страшные обстоятельства, остаётся его опорой и поддержкой.

Режиссер и замысел

Режиссура — это работа Яниса Брайловского. Сценарий «Девять дней одного года» изначально носил название «365 дней». Это произведение — не простая послевоенная сказка, а напряженная история о том, как персонажи борются за каждое мгновение счастья, пока время уходит от них.

Спектакль заставляет зрителей задуматься о том, как важно ценить каждый момент и как тонка грань между жизнью и смертью. Эта работа оставляет впечатление и поднимает сложные вопросы о смысле жизни, любви и утрат.

Не упустите возможность увидеть этот волнительно-эмоциональный спектакль на сцене!