Спектакль 86 мартобря

Современная интерпретация классики: моноспектакль по мотивам повести «Записки сумасшедшего»

Как может выглядеть современная интерпретация классической истории о «маленьком человеке»? Именно это и увидят зрители в моноспектакле в жанре драма, основанном на повести «Записки сумасшедшего». Здесь они смогут найти ответы на непростые вопросы, главный из которых: «А кто здесь сумасшедший?»

Путешествие Аксентия Поприщина

Аксентий Иванович Поприщин ищет свое место в мире. В этом поиске он проходит путь от точильщика карандашей до короля Испании. Следуя за ним, зритель погружается в мир хаоса, где музыка становится голосом безумия, а сцена превращается в пространство, где реальность и фантазия переплетаются в единое целое.

Признание и награды

Спектакль стал победителем Конкурсной программы «Перспектива» на Международном фестивале театральных искусств имени Ф.М. Достоевского в 2024 году. Это подтверждает высокую оценку работы над спектаклем и его значимость в современном театральном пространстве.

