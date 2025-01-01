Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
86 мартобря
Билеты от 300₽
Киноафиша 86 мартобря

Спектакль 86 мартобря

12+
Возраст 12+
Билеты от 300₽

О концерте/спектакле

Современная интерпретация классики: моноспектакль по мотивам повести «Записки сумасшедшего»

Как может выглядеть современная интерпретация классической истории о «маленьком человеке»? Именно это и увидят зрители в моноспектакле в жанре драма, основанном на повести «Записки сумасшедшего». Здесь они смогут найти ответы на непростые вопросы, главный из которых: «А кто здесь сумасшедший?»

Путешествие Аксентия Поприщина

Аксентий Иванович Поприщин ищет свое место в мире. В этом поиске он проходит путь от точильщика карандашей до короля Испании. Следуя за ним, зритель погружается в мир хаоса, где музыка становится голосом безумия, а сцена превращается в пространство, где реальность и фантазия переплетаются в единое целое.

Признание и награды

Спектакль стал победителем Конкурсной программы «Перспектива» на Международном фестивале театральных искусств имени Ф.М. Достоевского в 2024 году. Это подтверждает высокую оценку работы над спектаклем и его значимость в современном театральном пространстве.

Подробнее о спектакле можно узнать на сайте Культурного центра. Не упустите возможность погрузиться в этот захватывающий мир!

Купить билет на спектакль 86 мартобря

Помощь с билетами
Ноябрь
21 ноября пятница
19:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 300 ₽

В ближайшие дни

На Трубе
16+
Иммерсивный
На Трубе
2 декабря в 19:00 Театр на Трубной
от 5000 ₽
Двенадцать месяцев
0+
Детский Музыка
Двенадцать месяцев
20 декабря в 17:00 Дом музыки
от 600 ₽
Бесприданница. Реально жестокий романс
16+
Драма
Бесприданница. Реально жестокий романс
15 октября в 19:00 VS Театр
от 2500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше