Спектакль 823-й километр. Кинопоказ

«823-й километр»: уникальный кинопоказ о жизни вдали от мегаполисов

«823-й километр» - это кинопоказ, рассказывающий о судьбах людей, живущих вдоль железной дороги, которая проходит через всю Россию. Фильм демонстрирует уникальные истории тех, кто обитает вдали от больших городов и насыщает зрителей новыми впечатлениями.

История и творчество

Кинолента снята по мотивам прозы классика татарской литературы Амирхана Еники. Она объединяет три новеллы автора: «Матурлык» («Красота»), «Кем җырлады?» («Кто пел?») и «Бер генә сәгатькә» («На один час»). В фильме поднимаются важные проблемы исчезновения деревень и традиций малых народов.

Организация показа

Кинопоказ организован командой ТГАТ имени Г. Камала, одного из старейших театров России, основанного в 1906 году. Событие пройдет в уникальном здании театра, которое само по себе является настоящей достопримечательностью.

Интерес зрителей

Не пропустите возможность увидеть «823-й километр» в числе 130 кинотеатров по всей России. География показов охватывает 37 субъектов Российской Федерации, а в Татарстане кинолента будет демонстрироваться в 39 муниципальных районах. Фильм поддержан Министерством культуры Республики Татарстан в рамках Государственной программы «Сохранение национальной идентичности татарского народа».

Язык показа

Кинопоказ будет проходить на татарском языке с русскими субтитрами, что способствует более широкому пониманию и восприятию фильма зрителями.

Событие будет интересно фанатам документального кино и всем, кто интересуется жизнью простых людей вдали от столичных центров.