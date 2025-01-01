Первое событие «Программы памяти» фестиваля автофикшна «Я-TEATР»

18 ноября в 17:00 в Зале на втором «DOC на Лесной» пройдет спектакль «80°: Состав события» — первое событие «Программы памяти» фестиваля автофикшна «Я-TEATР». Это инициатива, посвященная спектаклям, которые остались малозаметными, но обладали значительной художественной и социальной ценностью.

Идея программы памяти

Программа памяти стремится перераспределить внимание к тем работам, которые, несмотря на недостаток фестивальной жизни и критических обзоров, имеют свой уникальный художественный и экспериментальный потенциал. Особенно это актуально для обсуждаемого в театральном мире автофикшна, понятие о котором еще только формируется в России.

О спектакле

В 2022 году в Туле родился квартирный спектакль, призванный объединить всего десять зрителей. Авторами проекта стали Полина Шатохина, Елена Попова, Настя Огурцова, Саша Миндрин, Света Куракова и Нанна Шех. Главной героиней спектакля является морской геолог и междисциплинарная художница Лена Попова, во время спектакля находившаяся в научной экспедиции в Арктике.

Спектакль строился на текстах и дневниковых записях Лены, отражая ее художественные и личные переживания в процессе экспедиции. Каждый новый спектакль отличался от предыдущего, предоставляя зрителям возможность для глубокого взаимодействия и обсуждения актуальных тем.

Многогранность и развитие

«80°: Состав события» представляет собой автофикциональную «сагу», охватывающую восемь месяцев и 16 серий. В дальнейшем вышла книга «Восьмидесятый градус» в издательстве «Альпина. Проза», в которой собраны материалы, создававшиеся для каждого спектакля.

Уникальный художественный процесс

Полина Шатохина разработала специальную форму для фестиваля, которая позволит погрузиться в историю тульского проекта. Это событие станет важным звеном в продолжении «80°» и возможностью глубже узнать о редком художественном процессе.

Дополнительная информация

Продолжительность спектакля – 2 часа. Возрастное ограничение – 18+. Место проведения: «DOC на Лесной», Москва, ул. Лесная, 59, стр. 1 (ближайшие станции метро: Менделеевская, Новослободская, Белорусская).