Спектакль 8 женщин

8 женщин в борьбе за счастье

Утро. Канун Рождества в тихом поместье близ Парижа. Но праздник омрачен — убит единственный мужчина в доме. Кто же виновен в столь трагической развязке?

Восесь очаровательных женщин, каждая из которых вела борьбу без правил за свою долю счастья… Или это сам мужчина, взваливший на себя непомерную ношу быть ласковым и внимательным с каждой из них?

Трагикомические моменты

В канву детектива вплетены трагикомические ситуации и психологические портреты героинь, которые раскрывают тайны, приведшие к трагедии.