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8 женщин
Билеты от 2500₽
Киноафиша 8 женщин

Спектакль 8 женщин

Постановка
Армянский театр Славы Степаняна 18+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

8 женщин в борьбе за счастье

Утро. Канун Рождества в тихом поместье близ Парижа. Но праздник омрачен — убит единственный мужчина в доме. Кто же виновен в столь трагической развязке?

Восесь очаровательных женщин, каждая из которых вела борьбу без правил за свою долю счастья… Или это сам мужчина, взваливший на себя непомерную ношу быть ласковым и внимательным с каждой из них?

Трагикомические моменты
В канву детектива вплетены трагикомические ситуации и психологические портреты героинь, которые раскрывают тайны, приведшие к трагедии.

Режиссер
Нелли Шахбазова
В ролях
Виктория Яременко
Алина Балановская
Зита Бадалян
Мария Царева
Рипсимэ Гюлезян

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 декабря
Армянский театр Славы Степаняна Москва, Советской Армии, 8
19:00 от 2500 ₽

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