Экскурсия-променад в театре «Et Cetera»

В театре «Et Cetera» под руководством Александра Калягина подготовлена особая программа для празднования Международного женского дня. Зрители смогут посетить экскурсию-променад по закулисью театра, в рамках которой будут прочитаны отрывки из произведений Марка Твена.

Литературные чтения

В программе — «Дневник Евы» и «Дневник Адама», заполненные юмором, иронией и глубокими размышлениями о взаимопонимании, любви и различиях между мужчиной и женщиной. Главная тема этих произведений — взросление Евы, что перекликается с настроением весеннего праздника 8 Марта.

Закулисный опыт

Зрители станут участниками увлекательной экскурсии по театру, где узнают об его устройстве и познакомятся с закулисными просторами «Et Cetera». В различных локациях театра актеры Екатерина Егорова и Павел Суханов прочитают отрывки из произведений Марка Твена, что создаст уникальную атмосферу для всех любителей литературы.

Автор проекта

Проект был разработан Ольгой Матвеевой, призванный в очередной раз показать, насколько интересной и многогранной может быть жизнь театра.