Концерт к 8 марта в Нижегородской филармонии

Концерт к 8 марта в Кремлевском концертном зале филармонии им. Ростроповича — это праздничное событие, которое объединяет три уникальные программы: «Признание в любви», «Москва-Рим-Париж» и «Будьте счастливы всегда». Это мероприятие привлекает внимание бурной музыкальной палитрой и звездными артистами.

В Международный женский день, когда вся страна отмечает женскую красоту и мудрость, Камерный театр готов порадовать своих зрителей. Праздничный концерт в этом году представляет обновлённую программу, полную захватывающей музыки, ярких танцев и остроумного юмора. Она включает в себя как любимые образцы советской и российской эстрады, так и зарубежные хиты, русские народные песни и театрализованные номера всех жанров музыкального театра.

Место проведения и традиции

Данный концерт проходит на нескольких ключевых площадках Нижнего Новгорода, включая ДК «Красное Сормово» и ДК «ГАЗ». Однако главной сценой праздника остаётся Кремлёвский концертный зал, где шоу «8 марта в Кремле» уже более 20 лет является настоящей традицией.

Участники концерта

Концертная программа соберёт под одной крышей выдающихся артистов:

Заслуженный артист России Сергей Миндрин

Дипломант Всероссийских конкурсов Владислав Биткин

А также ведущие солисты театра:

Ольга Бакулина

Вадим Вшивцев

Оксана Димакова

Лада Карионова

Сергей Коблов

Дмитрий Лазарев

Сапармырат Меликов

Лариса Назарова

Анна Никитичева

Сергей Перевозчиков

Марина Петрова

Андрей Пузырёв

Екатерина Шистерова

В концерте также примут участие артисты балета театра:

Полина Батукова

Марина Бочковская

Алексей Бочковский

Виктор Герасимов

Светлана Дворецкая

Дарина Кваскова

Оксана Коблова

Максим Куликов

Дмитрий Мартынов

Елена Розенцвейг

Владислав Сметанин

Ольга Чипинская

Михаил Ярёменко

Не обойдётся без участия и Театра танца «Солнечный бестселлер», художественным руководителем которого является Елена Хиценко.