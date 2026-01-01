Оповещения от Киноафиши
8 марта в Кремле
8 марта в Кремле

8 марта в Кремле

12+
Продолжительность 150 минут
Возраст 12+

О концерте

Концерт к 8 марта в Нижегородской филармонии

Концерт к 8 марта в Кремлевском концертном зале филармонии им. Ростроповича — это праздничное событие, которое объединяет три уникальные программы: «Признание в любви», «Москва-Рим-Париж» и «Будьте счастливы всегда». Это мероприятие привлекает внимание бурной музыкальной палитрой и звездными артистами.

В Международный женский день, когда вся страна отмечает женскую красоту и мудрость, Камерный театр готов порадовать своих зрителей. Праздничный концерт в этом году представляет обновлённую программу, полную захватывающей музыки, ярких танцев и остроумного юмора. Она включает в себя как любимые образцы советской и российской эстрады, так и зарубежные хиты, русские народные песни и театрализованные номера всех жанров музыкального театра.

Место проведения и традиции

Данный концерт проходит на нескольких ключевых площадках Нижнего Новгорода, включая ДК «Красное Сормово» и ДК «ГАЗ». Однако главной сценой праздника остаётся Кремлёвский концертный зал, где шоу «8 марта в Кремле» уже более 20 лет является настоящей традицией.

Участники концерта

Концертная программа соберёт под одной крышей выдающихся артистов:

  • Заслуженный артист России Сергей Миндрин
  • Дипломант Всероссийских конкурсов Владислав Биткин

А также ведущие солисты театра:

  • Ольга Бакулина
  • Вадим Вшивцев
  • Оксана Димакова
  • Лада Карионова
  • Сергей Коблов
  • Дмитрий Лазарев
  • Сапармырат Меликов
  • Лариса Назарова
  • Анна Никитичева
  • Сергей Перевозчиков
  • Марина Петрова
  • Андрей Пузырёв
  • Екатерина Шистерова

В концерте также примут участие артисты балета театра:

  • Полина Батукова
  • Марина Бочковская
  • Алексей Бочковский
  • Виктор Герасимов
  • Светлана Дворецкая
  • Дарина Кваскова
  • Оксана Коблова
  • Максим Куликов
  • Дмитрий Мартынов
  • Елена Розенцвейг
  • Владислав Сметанин
  • Ольга Чипинская
  • Михаил Ярёменко

Не обойдётся без участия и Театра танца «Солнечный бестселлер», художественным руководителем которого является Елена Хиценко.

В других городах
Март
8 марта воскресенье
17:00
Кремлевский концертный зал филармонии им. Ростроповича Нижний Новгород, Кремль, корп. 2
от 1800 ₽

