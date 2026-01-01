Концерт к 8 марта в Кремлевском концертном зале филармонии им. Ростроповича — это праздничное событие, которое объединяет три уникальные программы: «Признание в любви», «Москва-Рим-Париж» и «Будьте счастливы всегда». Это мероприятие привлекает внимание бурной музыкальной палитрой и звездными артистами.
В Международный женский день, когда вся страна отмечает женскую красоту и мудрость, Камерный театр готов порадовать своих зрителей. Праздничный концерт в этом году представляет обновлённую программу, полную захватывающей музыки, ярких танцев и остроумного юмора. Она включает в себя как любимые образцы советской и российской эстрады, так и зарубежные хиты, русские народные песни и театрализованные номера всех жанров музыкального театра.
Данный концерт проходит на нескольких ключевых площадках Нижнего Новгорода, включая ДК «Красное Сормово» и ДК «ГАЗ». Однако главной сценой праздника остаётся Кремлёвский концертный зал, где шоу «8 марта в Кремле» уже более 20 лет является настоящей традицией.
Концертная программа соберёт под одной крышей выдающихся артистов:
А также ведущие солисты театра:
В концерте также примут участие артисты балета театра:
Не обойдётся без участия и Театра танца «Солнечный бестселлер», художественным руководителем которого является Елена Хиценко.