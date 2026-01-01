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8 марта с оркестром Петра Востокова
Киноафиша 8 марта с оркестром Петра Востокова

Спектакль 8 марта с оркестром Петра Востокова

6+
Возраст 6+

О спектакле

Выступление Большого джазового оркестра под управлением Петра Востокова

Театральный центр «На Плющихе» рад представить выступление Большого джазового оркестра, которому руководит дирижёр и солист Пётр Востоков. Это уникальное событие особенно понравится любителям джазовой музыки.

Программа выступления

В концерте прозвучат знаковые произведения, которые перевернули мир джаза:

  • Фрэнк Лей: «История любви»
  • Гленн Миллер: «Серенада солнечной долины»
  • Хуан Тизол и Дюк Эллингтон: «Караван»
  • Вернон Юманс: «Tea for two»
  • Луи Прима: «Sing, sing, sing»
  • Эдди Хаген: «Harlem Nocturne»
  • Генри Манчини: «Завтрак у Тиффани»
  • Оскар Лундстрем: «В горах Грузии»
  • Александр Островский: «Тише»

Не упустите возможность насладиться вечером под звуки любимых джазовых мелодий!

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