Спектакль 8 марта с оркестром Петра Востокова

Выступление Большого джазового оркестра под управлением Петра Востокова
Театральный центр «На Плющихе» рад представить выступление Большого джазового оркестра, которому руководит дирижёр и солист Пётр Востоков. Это уникальное событие особенно понравится любителям джазовой музыки.
Программа выступления
В концерте прозвучат знаковые произведения, которые перевернули мир джаза:
- Фрэнк Лей: «История любви»
- Гленн Миллер: «Серенада солнечной долины»
- Хуан Тизол и Дюк Эллингтон: «Караван»
- Вернон Юманс: «Tea for two»
- Луи Прима: «Sing, sing, sing»
- Эдди Хаген: «Harlem Nocturne»
- Генри Манчини: «Завтрак у Тиффани»
- Оскар Лундстрем: «В горах Грузии»
- Александр Островский: «Тише»
Не упустите возможность насладиться вечером под звуки любимых джазовых мелодий!