8 любящих женщин
Киноафиша 8 любящих женщин

Спектакль 8 любящих женщин

16+
Режиссер Ирина Павлова
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Комедийный детектив в прочтении Ирины Павловой

Женщины — словно цветы, каждая уникальна, с особым ароматом и тайнами прошлого, которые, как и скелеты в шкафу, могут выпасть в самый неподходящий момент. Этот театральный вечер обещает увлекательное погружение в интригу, стиль и юмор.

Спектакль «8 любящих женщин» начинается с обнаружения трупа — глава семейства убит прямо в своем доме. Виновник трагедии находится среди восьми женщин, оставшихся изолированными от внешнего мира в роскошном французском особняке из-за непогоды. Их задача — выяснить, кто совершил преступление, а ваша — попытаться угадать, кто скрывает темную правду.

Тайны, мода и фарс в одном спектакле
Режиссер Ирина Павлова предлагает свежий взгляд на пьесу Робера Тома. Это не просто детектив, а сочетание мрачной трагедии, ироничного фарса, музыкального шоу и настоящего показа мод. Каждая героиня имеет не только свою роль в сюжете, но и тщательно продуманный образ, созданный художником Анной Слепых. Их костюмы рассказывают о характерах персонажей, добавляя глубину и новые смыслы.

Отзывы и впечатления
Постановка наполнена тонким юмором и стильной подачей. Художник Анна Слепых получила высокую оценку за виртуозную работу с костюмами, которые оживляют историю. Спектакль позволяет зрителям не только разгадать тайну убийства, но и насладиться визуальным великолепием и актёрскими бенефисами.

Актёрский состав

  • Габи: Надежда Ускова
  • Бабушка: Марина Шуранова
  • Огюстина: Елена Руссу
  • Сюзон: Кристина Русанова / Юлия Штенцель
  • Катрин: Ольга Тренбач
  • Пьеретта: Валерия Розенблит / Татьяна Усова
  • Шанель: Яна Шайдетская
  • Луиза: Анастасия Нохова

Детали постановки

  • Режиссер: Ирина Павлова
  • Художник: Анна Слепых
  • Руководители театра: Анастасия Нохова и Артем Аксенов

Приходите раскрывать тайны и наслаждаться искусством

 

 

В других городах

Екатеринбург, 4 сентября
Екатеринбургский дом актера Екатеринбург, 8 Марта, 8
19:00 от 600 ₽

