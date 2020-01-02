Комедийный детектив в прочтении Ирины Павловой

Женщины — словно цветы, каждая уникальна, с особым ароматом и тайнами прошлого, которые, как и скелеты в шкафу, могут выпасть в самый неподходящий момент. Этот театральный вечер обещает увлекательное погружение в интригу, стиль и юмор.

Спектакль «8 любящих женщин» начинается с обнаружения трупа — глава семейства убит прямо в своем доме. Виновник трагедии находится среди восьми женщин, оставшихся изолированными от внешнего мира в роскошном французском особняке из-за непогоды. Их задача — выяснить, кто совершил преступление, а ваша — попытаться угадать, кто скрывает темную правду.

Тайны, мода и фарс в одном спектакле

Режиссер Ирина Павлова предлагает свежий взгляд на пьесу Робера Тома. Это не просто детектив, а сочетание мрачной трагедии, ироничного фарса, музыкального шоу и настоящего показа мод. Каждая героиня имеет не только свою роль в сюжете, но и тщательно продуманный образ, созданный художником Анной Слепых. Их костюмы рассказывают о характерах персонажей, добавляя глубину и новые смыслы.

Отзывы и впечатления

Постановка наполнена тонким юмором и стильной подачей. Художник Анна Слепых получила высокую оценку за виртуозную работу с костюмами, которые оживляют историю. Спектакль позволяет зрителям не только разгадать тайну убийства, но и насладиться визуальным великолепием и актёрскими бенефисами.

Актёрский состав

Габи: Надежда Ускова

Бабушка: Марина Шуранова

Огюстина: Елена Руссу

Сюзон: Кристина Русанова / Юлия Штенцель

Катрин: Ольга Тренбач

Пьеретта: Валерия Розенблит / Татьяна Усова

Шанель: Яна Шайдетская

Луиза: Анастасия Нохова

Детали постановки

Режиссер: Ирина Павлова

Художник: Анна Слепых

Руководители театра: Анастасия Нохова и Артем Аксенов

