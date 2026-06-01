Спектакль 8 любящих женщин

Тайны семейных отношений в спектакле «8 женщин»

В Московском художественном театре комедии скоро состоится премьера спектакля Руслана Погодина «8 женщин» (фр. Huit femmes) — захватывающей театральной адаптации пьесы Робера Тома, написанной в 1958 году.

События разворачиваются во Франции накануне Рождества в уединенном доме, отрезанном от внешнего мира. В этом доме происходит убийство главы семьи, и восемь женщин становятся как подозреваемыми, так и жертвами. Каждая из них имеет свои секреты, и каждая замешана в таинственной игре, где нужно выяснить, кому выгодна смерть. Вопросы о любви и предательстве, о том, кто кого любил и кто убил, будут распутываться на сцене в искрометной драмеди.

Спектакль ставит Руслан Погодин, который известен своим уникальным подходом к интерпретации классических произведений. В этом спектакле он создает увлекательный и напряженный сюжет, который не оставит равнодушными зрителей.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который сочетает в себе элементы драмы и комедии, и вдобавок оставляет множество вопросов для размышлений о тонкостях семейных отношений.