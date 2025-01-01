7раса. Тяжелое

Большой сольный концерт группы «7Раса»

Группа «7Раса» — яркий представитель российской гранж-сцены, которая на протяжении многих лет радует поклонников своим уникальным звучанием. 30 ноября музыканты приграничат специальную программу под названием «Тяжелое».

Что вас ожидает?

Название программы говорит само за себя. Концерт обещает быть увлекательным благодаря масштабному сет-листу, в который войдут главные боевики группы. Зрители смогут не только наслаждаться музыкальным исполнением, но и поучаствовать в хоровом пении любимых треков.

Вероятные интересные факты

Группа «7Раса» известна своими экспериментами со звуками и текстами песен, что делает каждое выступление уникальным. Они активно работают с различными музыкальными стилями, что обогащает их творчество и привлекает новые аудитории.

Не упустите шанс стать частью грандиозного события и погрузиться в мир гранжа с «7Расой»! Ждем вас на концерте!