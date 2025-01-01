Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
7раса. Тяжелое
Киноафиша 7раса. Тяжелое

7раса. Тяжелое

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Большой сольный концерт группы «7Раса»

Группа «7Раса» — яркий представитель российской гранж-сцены, которая на протяжении многих лет радует поклонников своим уникальным звучанием. 30 ноября музыканты приграничат специальную программу под названием «Тяжелое».

Что вас ожидает?

Название программы говорит само за себя. Концерт обещает быть увлекательным благодаря масштабному сет-листу, в который войдут главные боевики группы. Зрители смогут не только наслаждаться музыкальным исполнением, но и поучаствовать в хоровом пении любимых треков.

Вероятные интересные факты

Группа «7Раса» известна своими экспериментами со звуками и текстами песен, что делает каждое выступление уникальным. Они активно работают с различными музыкальными стилями, что обогащает их творчество и привлекает новые аудитории.

Не упустите шанс стать частью грандиозного события и погрузиться в мир гранжа с «7Расой»! Ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт 7раса. Тяжелое

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
28 ноября пятница
20:00
Art Club Площадка Рязань, Заводской пр., 1
от 1400 ₽
30 ноября воскресенье
20:00
Rockstar Bar Казань, Пушкина, 29а, ТЦ Coliseum, 2 этаж
от 1400 ₽

В ближайшие дни

Жуки
18+
Рок
Жуки
21 ноября в 20:00 Клуб «Deep Club»
от 1500 ₽
«Мировые хиты неоклассики». Оркестр и 2025 свечей. Neo Classic Orchestra
6+
Неоклассика
«Мировые хиты неоклассики». Оркестр и 2025 свечей. Neo Classic Orchestra
12 ноября в 19:00 Студенческий дворец культуры РГАТУ
от 1000 ₽
Оркестр CAGMO. Симфония Ведьмак при свечах
6+
Живая музыка
Оркестр CAGMO. Симфония Ведьмак при свечах
7 октября в 19:00 Муниципальный культурный центр
от 2300 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше