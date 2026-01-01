7раса. Лето. Крыша.2026

Летний акустический концерт на крыше в Москве

Группа 7раса представит акустический летний концерт на крыше одного из зданий Дизайн‑Завода в столице. Это удивительная площадка, расположенная в самом сердце арт-кластера, предлагает открытое пространство и потрясающую панораму города.

Встреча зрителей будет наполнена живым звуком, любимыми хитами и особой атмосферой лета. Зрители могут ожидать не только музыкальных хитов, но и уюта, который подарит вечер на свежем воздухе.

Учтите, что вместимость мероприятия составляет всего 120 гостей. Поэтому лучше заранее позаботиться о покупке билетов, чтобы не упустить возможность стать частью этого уникального события.

В случае дождя часть крыши будет прикрыта навесом, так что атмосфера вечера не будет испорчена погодными условиями.