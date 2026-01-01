Юбилейный концерт группы «7Б» в Москве

Не пропустите большой юбилейный концерт группы «7Б» с программой «Молодые ветра. 25»! Музыканты исполнят все свои главные хиты, которые за четверть века стали знаковыми для многих поклонников.

Группа «7Б» была основана в марте 2001 года и с тех пор завоевала сердца слушателей благодаря своему уникальному мелодичному звучанию. Они активно гастролируют, принимая участие в лучших фестивалях страны и записывая новые песни, сохраняя верность своему стилю и качеству.

Концерт пройдет в клубе «Atmosphere», где зрителей ждет не только восхитительная музыка, но и незабываемая атмосфера. Это отличная возможность вспомнить лучшие треки, которые не раз покоряли чарты, и насладиться живым исполнением.

Следите за обновлениями группы, чтобы не упустить ни одной детали их творческой жизни и новых музыкальных релизов!