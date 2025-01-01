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7Б
Билеты от 2200₽
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Возраст 16+
Билеты от 2200₽

О концерте/спектакле

Юбилей группы «7Б» в клубе Урбан

Группа «7Б» отпразднует свой 24-й день рождения на сцене клуба Урбан! Это событие не оставит равнодушным ни одного поклонника их творчества.

Знакомьтесь с «7Б»

Группа «7Б» — это не просто коллектив, а настоящая музыкальная икона. Они подарили слушателям множество хитов и саундтреков к известным фильмам. Их песни занимали верхние строчки хит-парадов на радио «Максимум» и «Нашем Радио».

Что ожидать на концерте?

На юбилейном концерте прозвучат все главные песни группы. Готовьтесь петь вместе с любимыми артистами! Это будет вечер, наполненный энергией, теплом и атмосферой праздника.

Важно знать

Количество билетов ограничено! Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Ждем вас весной в Москве!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
19:00 от 2200 ₽

Фотографии

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