Юбилей группы «7Б» в клубе Урбан

Группа «7Б» отпразднует свой 24-й день рождения на сцене клуба Урбан! Это событие не оставит равнодушным ни одного поклонника их творчества.

Знакомьтесь с «7Б»

Группа «7Б» — это не просто коллектив, а настоящая музыкальная икона. Они подарили слушателям множество хитов и саундтреков к известным фильмам. Их песни занимали верхние строчки хит-парадов на радио «Максимум» и «Нашем Радио».

Что ожидать на концерте?

На юбилейном концерте прозвучат все главные песни группы. Готовьтесь петь вместе с любимыми артистами! Это будет вечер, наполненный энергией, теплом и атмосферой праздника.

Важно знать

Количество билетов ограничено! Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Ждем вас весной в Москве!