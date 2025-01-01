Меню
7Б Иван Демьян
Киноафиша 7Б Иван Демьян

7Б Иван Демьян

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Рок-музыка от Ивана Демьяна: «Тянутся коктейли...»

Иван Демьян — имя, которое знают все ценители рок-музыки в нашей стране. Его творчество продолжает вдохновлять тысячи слушателей, и не упустить возможность насладиться музыкальным событием нового тура — «Тянутся коктейли...» просто невозможно!

Легендарные хиты и новые композиции

На концертах тура звучат не только культовые хиты, но и новое музыкальное содержание, которое, безусловно, порадует преданных поклонников. Уникальное сочетание привычных мелодий и свежих звучаний создаст неповторимую атмосферу.

Масштабное мероприятие

Не пропустите шанс стать частью этого масштабного события! Индивидуальный стиль и энергия Ивана Демьяна обещают незабываемые моменты, которые останутся в вашем сердце надолго. Погрузитесь в мир рок-музыки и позвольте музыке увлечь вас!

Купить билет на концерт 7Б Иван Демьян

Ноябрь
11 ноября вторник
20:00
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
от 2000 ₽
13 ноября четверг
20:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 2000 ₽
14 ноября пятница
19:00
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
от 2000 ₽

Фотографии

7Б Иван Демьян 7Б Иван Демьян 7Б Иван Демьян 7Б Иван Демьян 7Б Иван Демьян 7Б Иван Демьян 7Б Иван Демьян 7Б Иван Демьян 7Б Иван Демьян

