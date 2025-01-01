7Б Иван Демьян

Рок-музыка от Ивана Демьяна: «Тянутся коктейли...»

Иван Демьян — имя, которое знают все ценители рок-музыки в нашей стране. Его творчество продолжает вдохновлять тысячи слушателей, и не упустить возможность насладиться музыкальным событием нового тура — «Тянутся коктейли...» просто невозможно!

Легендарные хиты и новые композиции

На концертах тура звучат не только культовые хиты, но и новое музыкальное содержание, которое, безусловно, порадует преданных поклонников. Уникальное сочетание привычных мелодий и свежих звучаний создаст неповторимую атмосферу.

Масштабное мероприятие

Не пропустите шанс стать частью этого масштабного события! Индивидуальный стиль и энергия Ивана Демьяна обещают незабываемые моменты, которые останутся в вашем сердце надолго. Погрузитесь в мир рок-музыки и позвольте музыке увлечь вас!