7Б - Иван Демьян

Рождественский концерт группы «7Б» в клубе «Jagger»

В клубе «Jagger» состоится большой Рождественский концерт группы «7Б». Музыканты, известные своими саундреками к фильмам «Займемся любовью», «Спартак и Калашников» и другим, регулярно участвуют в фестивале «Нашествие». Группа была основана Иваном Демьяном, который также является автором слов и музыки. За годы работы коллектив выпустил несколько альбомов и сборников. Концерт понравится поклонникам качественной отечественной музыки и тем, кто ценит живые выступления.

Большой Рождественский концерт группы «7Б» стал славной традицией в клубе «Джаггер», и мы рады вновь пригласить гостей послушать любимые хиты!

История группы «7Б»

Мало кто из поклонников качественной отечественной музыки не слышал о группе «7Б» и ее лидере, солисте Иване Демьяне. Группа уже неоднократно участвовала в фестивале «Нашествие», а также является автором известных саундтреков к фильмам, среди которых «Займемся любовью», «Спартак и Калашников» и «Четыре таксиста и собака 2».

История группы началась в один снежный зимний вечер 2001 года. Тогда Иван Демьян, возвращаясь с работы в поселке Таловая Воронежской области, спонтанно заглянул к приятелю с гитарой. Так родилась первая песня, положившая начало музыкальному пути коллектива. С того момента миллионы слушателей насладились такими хитами, как «Молодые ветра», «Неизвестный солдат» и «Некрещеная луна».

Группа «7Б» уже успела приобрести репутацию яркого представителя отечественной музыки, а ее выступления неизменно собирают полные залы. Не упустите возможность увидеть их на сцене!