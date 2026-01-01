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«7»
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Киноафиша «7»

«7»

0+
Продолжительность 150 минут
Возраст 0+
Билеты от 0₽

О концерте

Концерт-концепт «7» от театра «Сказки Нахимовской»

Независимый музыкальный театр «Сказки Нахимовской» готов представить свой новый проект — концерт-концепт «7». Это событие приурочено к открытию седьмого сезона театра и пройдет в большом зале клуба Glastonberry.

Сюжетная основа

Музыкально-театрализованное шоу рассказывает историю о четырех демиургах, создавших мир. Каждый из персонажей символизирует разные аспекты бытия, что открывает широкие возможности для интерпретации. Зрители смогут увидеть, как взаимодействие этих демиургов формирует гармонию и дисгармонию в созданной реальности.

Что ожидать от концерта

Концерт обещает быть ярким и запоминающимся. В нем соединены спектакль, музыкальные номера и визуальные эффекты, что создаст уникальную атмосферу. Зрители могут ожидать как оригинальные композиции, так и новые прочтения известных произведений.

Запоминающееся событие

Это событие станет не только культурной вехой, но и отличной возможностью для общения с творческой командой театра. Смотрите за анонсами, чтобы не пропустить захватывающее зрелище!

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Октябрь
4 октября воскресенье
20:00
Glastonberry Москва, 1-я Дубровская, 13а, стр. 1

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