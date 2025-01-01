Спектакль 75 лет Театру Пушкина — «И будет театр!..»

Осенью 1950 года на здании особняка по адресу Тверской бульвар, 23, где раньше располагался Камерный театр, появилось новое название: Московский драматический театр имени А.С. Пушкина. В этом театре готовится к показу уникальный спектакль «И будет театр!..», посвящённый 75-летию его основания.
Спектакль, в котором участвуют все актёры труппы, расскажет о героях театра: актёрах, режиссёрах и театральных деятелях, которые, несмотря на меняющиеся эпохи и художественные взгляды, сохраняли любовь к этому месту. Они стремятся поделиться ею со зрителями через призму искусства и эмоций.
Не упустите возможность стать частью этого незабываемого театрального события, которое объединяет поколения и сохраняет историю театра для будущих зрителей.