75 лет Театру Пушкина — «И будет театр!..»
Билеты от 4000₽
Киноафиша 75 лет Театру Пушкина — «И будет театр!..»

Спектакль 75 лет Театру Пушкина — «И будет театр!..»

Постановка
Театр им. Пушкина 16+
Режиссер Евгений Писарев, Александр Дмитриев
Возраст 16+
Билеты от 4000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «И будет театр!..» в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина

Осенью 1950 года на здании особняка по адресу Тверской бульвар, 23, где раньше располагался Камерный театр, появилось новое название: Московский драматический театр имени А.С. Пушкина. В этом театре готовится к показу уникальный спектакль «И будет театр!..», посвящённый 75-летию его основания.

Спектакль, в котором участвуют все актёры труппы, расскажет о героях театра: актёрах, режиссёрах и театральных деятелях, которые, несмотря на меняющиеся эпохи и художественные взгляды, сохраняли любовь к этому месту. Они стремятся поделиться ею со зрителями через призму искусства и эмоций.

Команда спектакля

  • Режиссёры: Евгений Писарев, Александр Дмитриев
  • Автор пьесы: Анастасия Гайдукова
  • Художник-постановщик: Максим Обрезков
  • Ассистент художника: Анастасия Александрова
  • Художник по свету: Александр Сиваев
  • Видеохудожник: Анна Борзова
  • Музыкальный руководитель: Родион Аверьянов

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого театрального события, которое объединяет поколения и сохраняет историю театра для будущих зрителей.

Октябрь
21 октября вторник
19:00
Театр им. Пушкина Москва, Тверской б-р, 23
от 4000 ₽

