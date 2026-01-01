Спектакль по мотивам романа «Преступление и наказание»

Путешествие Раскольникова

Спектакль «730 шагов» переносит зрителей в мир Родиона Раскольникова, героя знаменитого романа Федора Достоевского. Всего 730 шагов отделяют его квартиру от дома старухи-процентщицы. Но что же ждет его на этом пути?

Темные мечты и внутренние конфликты

Куда приведут книжные мечты Раскольникова? Какую цену ему придется заплатить за каждый из этих шагов? Это шаги к себе или от себя, к Богу или безверию, к любви или ненависти? В спектакле поднимаются важные философские и моральные вопросы, отражающие внутренние конфликты человека.

Современное прочтение классики

«…Тут дело фантастическое, мрачное, дело современное, нашего времени случай, когда помутилось сердце человеческое; когда цитируется фраза, что кровь "освежает"; когда вся жизнь проповедуется в комфорте», — звучит в спектакле. Этот яркий и глубокий текст создает атмосферу напряжения и заставляет задуматься о вечных вопросах человечества.

Не упустите возможность стать свидетелями этой захватывающей и провокационной истории о нравственных выборках и внутренней борьбе!