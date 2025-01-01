7000$. Новогодний хардкор

7000$: Новый Хардкор в Alcatraz

Не упустите возможность стать частью уникального музыкального события! 8 января на сцене легендарного Alcatraz bar прозвучит долгожданный новогодний Хардкор от группы 7000$. Этот спектакль является особенной традицией, которую Баксы уже более 10 лет представляют своим поклонникам в преддверии новогодних праздников.

Что ожидать?

В программе концерта – любимые песни, исполненные на саксофоне, сочетание рейв-метала и безудержное новогоднее веселье. Музыка группы заряжает атмосферу энергией и настроением, которое поднимет ваш дух в зимние холодные дни.

Новый мерч

Кроме выступления, на вас ждет возможность приобрести новый мерч от группы. Это отличная возможность порадовать себя или своих близких оригинальными музыкальными подарками в новогоднем стиле.

Не упустите возможность насладиться живыми эмоциями и атмосферой праздника в компании единомышленников и преданных фанатов. Спешите, билеты быстро расходятся!