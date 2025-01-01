Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
700 лет органной музыки
Киноафиша 700 лет органной музыки

700 лет органной музыки

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка для духового оркестра: величие органа в исполнении Даниэля Сальвадора

Погрузитесь в мир органной музыки на новом спектакле с участием лауреата международных конкурсов Даниэля Сальвадора. Приготовьтесь насладиться вдохновляющей программой, в которой звучат уникальные произведения разных эпох и стилей.

Первое отделение

  • Автор неизвестен — Робертсбриджский кодекс, Estampie (Эстампида)
  • Автор неизвестен — Буксхаймская органная книга, Die Suß Nachtigal
  • Миколай з Кракова — Hajducki (Гайдуки)
  • Антонио де Кабесон — Diferencias sobre el canto llano del cavaller (Вариации на тему «Песнь о рыцаре»)
  • Ян Питерсзон Свелинк — Ballo del Granduca (Танец Великого Герцога)
  • Джироламо Фрескобальди — Бергамаска
  • Николя де Гриньи — Récit de tierce en taille (Gloria, де la Messe du Premier livre d’orgue)
  • Речитатив терции — Слава, из Мессы Первой органной книги
  • Иоганн Себастьян Бах — Токката и фуга ре-минор BWV 565

Второе отделение

  • Вольфганг Амадей Моцарт — Анданте фа-мажор для механического органа K 616
  • Феликс Мендельсон — Органная соната № 3 ля-мажор, Соч. 65/3-1
  • Владимир Одоевский — Gebet ohne Worte (Молитва без слов)
  • Оливье Мессиан — Apparition de l’Église éternelle (Явление вечной Церкви)
  • Микаэль Таривердиев — Ария из органного концерта «Кассандра»
  • Ганс-Андре Штамм — Toccata gaelica (Гэльская токката)

Обратите внимание, что программа может измениться. Не упустите возможность стать частью этого музыкального путешествия!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 11 апреля
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Квартет №1. Концерт солистов оркестра театра
6+
Классическая музыка
Квартет №1. Концерт солистов оркестра театра
25 октября в 19:00 Филармония «Триумф»
от 400 ₽
Мы Русские, с нами Бог!
6+
Эстрада
Мы Русские, с нами Бог!
23 февраля в 19:00 Органный зал Пермской филармонии
от 350 ₽
Мост через вечность. Концерт при свечах
6+
Классическая музыка
Мост через вечность. Концерт при свечах
18 апреля в 19:00 Органный зал Пермской филармонии
от 750 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше