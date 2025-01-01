700 лет органной музыки

Музыка для духового оркестра: величие органа в исполнении Даниэля Сальвадора
Погрузитесь в мир органной музыки на новом спектакле с участием лауреата международных конкурсов Даниэля Сальвадора. Приготовьтесь насладиться вдохновляющей программой, в которой звучат уникальные произведения разных эпох и стилей.
Первое отделение
- Автор неизвестен — Робертсбриджский кодекс, Estampie (Эстампида)
- Автор неизвестен — Буксхаймская органная книга, Die Suß Nachtigal
- Миколай з Кракова — Hajducki (Гайдуки)
- Антонио де Кабесон — Diferencias sobre el canto llano del cavaller (Вариации на тему «Песнь о рыцаре»)
- Ян Питерсзон Свелинк — Ballo del Granduca (Танец Великого Герцога)
- Джироламо Фрескобальди — Бергамаска
- Николя де Гриньи — Récit de tierce en taille (Gloria, де la Messe du Premier livre d’orgue)
- Речитатив терции — Слава, из Мессы Первой органной книги
- Иоганн Себастьян Бах — Токката и фуга ре-минор BWV 565
Второе отделение
- Вольфганг Амадей Моцарт — Анданте фа-мажор для механического органа K 616
- Феликс Мендельсон — Органная соната № 3 ля-мажор, Соч. 65/3-1
- Владимир Одоевский — Gebet ohne Worte (Молитва без слов)
- Оливье Мессиан — Apparition de l’Église éternelle (Явление вечной Церкви)
- Микаэль Таривердиев — Ария из органного концерта «Кассандра»
- Ганс-Андре Штамм — Toccata gaelica (Гэльская токката)
Обратите внимание, что программа может измениться. Не упустите возможность стать частью этого музыкального путешествия!