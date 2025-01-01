700 лет органной музыки

Музыка для духового оркестра: величие органа в исполнении Даниэля Сальвадора

Погрузитесь в мир органной музыки на новом спектакле с участием лауреата международных конкурсов Даниэля Сальвадора. Приготовьтесь насладиться вдохновляющей программой, в которой звучат уникальные произведения разных эпох и стилей.

Первое отделение

Автор неизвестен — Робертсбриджский кодекс , Estampie (Эстампида)

, Estampie (Эстампида) Автор неизвестен — Буксхаймская органная книга , Die Suß Nachtigal

, Die Suß Nachtigal Миколай з Кракова — Hajducki (Гайдуки)

(Гайдуки) Антонио де Кабесон — Diferencias sobre el canto llano del cavaller (Вариации на тему «Песнь о рыцаре»)

(Вариации на тему «Песнь о рыцаре») Ян Питерсзон Свелинк — Ballo del Granduca (Танец Великого Герцога)

(Танец Великого Герцога) Джироламо Фрескобальди — Бергамаска

Николя де Гриньи — Récit de tierce en taille (Gloria, де la Messe du Premier livre d’orgue)

(Gloria, де la Messe du Premier livre d’orgue) Речитатив терции — Слава , из Мессы Первой органной книги

, из Мессы Первой органной книги Иоганн Себастьян Бах — Токката и фуга ре-минор BWV 565

Второе отделение

Вольфганг Амадей Моцарт — Анданте фа-мажор для механического органа K 616

Феликс Мендельсон — Органная соната № 3 ля-мажор , Соч. 65/3-1

, Соч. 65/3-1 Владимир Одоевский — Gebet ohne Worte (Молитва без слов)

(Молитва без слов) Оливье Мессиан — Apparition de l’Église éternelle (Явление вечной Церкви)

(Явление вечной Церкви) Микаэль Таривердиев — Ария из органного концерта «Кассандра»

Ганс-Андре Штамм — Toccata gaelica (Гэльская токката)

Обратите внимание, что программа может измениться. Не упустите возможность стать частью этого музыкального путешествия!