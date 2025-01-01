700 лет органной музыки. Даниэль Сальвадор

Титулярный органист Папской базилики Св. Михаила в Мадриде Даниэль САЛЬВАДОР — орган (Испания) Описание: Прожить семь столетий за полтора часа? Испанский органист Даниэль Сальвадор изобрел самую настоящую машину времени: в его программе можно услышать, как менялся музыкальный мир и сам орган на протяжении семи столетий. Даниэль собрал в одном концерте уникальную коллекцию сочинений — от анонимных пьес из рукописей XIV века до самого исполняемого композитора современности Арво Пярта. Рассказ начнется в средневековых Англии и Германии с музыки из старинных кодексов — в них сохранились самые ранние пьесы для органа, а продолжится он в Испании музыкой крупнейшего органиста и композитора эпохи Возрождения Антонио де Кабесона (наставника короля Филиппа II) и самобытной органной музыкой Польши. Мостик от Возрождения к барокко перекидывает великий нидерландский мастер Ян Питерсзон Свелинк, которого называли «Амстердамским Орфеем». Приятные сюрпризы ждут любителей барочной культуры. Помимо Баха, Сальвадор предлагает вспомнить двух великих органистов добаховского периода — итальянца Джироламо Фрескобальди и француза Николя де Гриньи. О славе и величии первого говорит тот факт, что с 1608 года до самой смерти он занимал пост органиста собора св. Петра в Риме, где послушать его игру собиралось до 30 тысяч человек! Второй — знаменитый органист собора в Реймсе, сочинения которого собственноручно переписывал Иоганн Себастьян Бах. На пути к романтизму слушатели встретятся с музыкой для механического органа в часах, а романтизм представлен сонатой Феликса Мендельсона и чудесной миниатюрой князя Владимира Одоевского — «русского Фауста» и пропагандиста Баха в России XIX века. Орган ХХ века — это целый мир, и Сальвадор хочет показать, насколько разным, непостижимым он может быть. Поэтому заключительную часть программы он составил из максимально контрастных произведений: трансцендентное, мистическое «Явление вечной Церкви» великого мастера Оливье Мессиана; строгая, написанная по законам средневековой мессы пьеса Арво Пярта Annum per annum; виртуозная, эффектная концертная токката Ханса-Андре Штамма. В программе: Робертсбриджский кодекс (ок. 1330 – 1360, Англия) Estampie retrové (Эстампида переделанная) Буксхаймская органная книга (ок. 1460, Германия) Die Süß Nachtigal («Сладкий соловей») Миколай из Кракова (1488? – ок. 1550, Польша) Hajducki («Гайдуки») Антонио де Кабесон (1510 – 1566, Испания) Diferencias sobre el canto llano del cavallero (Вариации на тему «Песнь о рыцаре») Ян Питерсзон Свелинк (1562 – 1621, Нидерланды) Ballo del Granduca («Танец Великого Герцога») Джироламо Фрескобальди (1583 – 1643, Италия) Бергамаска Николя де Гриньи (1672 – 1703, Франция) Récit de tierce en taille (Gloria, de la Messe du Premier livre d’orgue) / Речитатив терции (Слава, из Мессы Первой органной книги) Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750, Германия) Токката и фуга ре минор, BWV 565 Вольфганг Амадей Моцарт (1756 – 1791, Австрия) Andante фа мажор для механического органа Сезар Франк (1822–1890) Финальный хор для «Рождественской мессы» Владимир Одоевский (1803 – 1869, Россия) «Молитва без слов» Оливье Мессиан (1908 – 1992, Франция) Apparition de l’Église éternelle («Явление вечной Церкви») Арво Пярт (*1935, Эстония) Annum per annum («Год за годом») Ханс-Андре Штамм (*1958, Германия) Toccata gaelica («Гэльская токката»)