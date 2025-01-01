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7 комиков
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7 комиков

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Возраст 18+

О концерте/спектакле

Улыбнитесь: лучшие шутки от опытных комиков в Краснодаре!

Приглашаем вас на уникальное комедийное шоу в Standup Bar Krasnodar, где 7 опытных комиков представят свои лучшие шутки! Это идеальная возможность провести вечер в компании юмора и хорошего настроения.

Когда и где?

Шоу состоится в Standup Bar Krasnodar, известном своим уютным интерьером и атмосферой дружелюбия. Не упустите шанс насладиться живым выступлением!

Кто выступает?

На сцене вы увидите талантливых комиков, каждый из которых обладает уникальным стилем и подходом к юмору. Они поделятся с вами не только смешными историями, но и острыми наблюдениями о жизни. Готовьтесь к зарядке позитивом!

Почему стоит посетить?

  • Неповторимая атмосфера комедийного вечера.
  • Возможность увидеть как начинающих, так и именитых комиков.
  • Отличный способ расслабиться и получить заряд хорошего настроения.

Не упустите шанс стать частью этого веселого события! Билеты уже в продаже, спешите, количество мест ограничено!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 26 июля
Standup Bar Krasnodar Краснодар, Красная, 118
18:00 от 600 ₽

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