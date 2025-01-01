Спектакль 67/871

Исследование трагедии блокады Ленинграда

От режиссера: «Агрессоры в эйфории победы. Побежденные герои. Жертвы, представляемые победителями. Невыносимый голод. Стратегия выживания, лишающая людей человеческого облика. Свидетельства безумия уничтожения. Осознание собственного превосходства, приводящее к массовому убийству. Немыслимые приказы, ведущие к невообразимым страданиям. Фашисты. Советские люди. Мирное население.»

«67/871» — это спектакль-испытание, который погружает зрителей в одну из самых трагичных страниц Второй мировой войны. Более миллиона людей стали жертвами блокады Ленинграда, продлившейся с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Это время стало свидетелем жестоких военных преступлений, и восприятие этих событий в России и Германии до сих пор вызывает противоречия.

Документальный подход и международное сотрудничество

В рамках театрального проекта был собран уникальный материал — 67 документальных свидетельств о 871 дне блокады. Международный коллектив, включая актеров Театра Поколений и их немецких коллег, на протяжении года собирал документальные материалы, проводил интервью с очевидцами и искал документы в русских и немецких архивах.

Пьеса и постановка

На основе собранного материала Елена Гремина написала пьесу, которая легла в основу спектакля. «67/871» — это не только художественное произведение, но и важный вклад в сохранение исторической памяти. Спектакль приглашает зрителей задуматься о природе человеческого поведения в условиях войны и выживания.

Не упустите возможность увидеть этот глубокий и эмоциональный спектакль, который заставляет задуматься о прошлом и его влиянии на наше настоящее. Билеты уже в продаже!