Спектакль 67/3. Одна ночь из жизни трех композиторов

Премьера спектакля "67/3: одна ночь из жизни трех композиторов"

Творческое объединение mader nort представляет новую версию спектакля «67/3. одна ночь из жизни трёх композиторов». Действие разворачивается в комната общежития консерватории, где живут три композитора. Но это не просто скучные беседы о музыке — в атмосфере весёлой общажной жизни рождается новая русская музыка.

О чем спектакль?

Спектакль показывает одну ночь — время, когда жизнь проходит на грани веселья и безумия. Как выясняется, ночью шутки смешнее, а доширак вкуснее. Здесь трех композиторов ждёт веселая как всегда жизнь, их истерические смех и музыкальное творчество превращаются в красивые произведения, победившие дух странных мемов.

Действующие лица

Дмитрий Александрович Касаткин

Зохраб Видадиевич Панахов

Алексей Юрьевич Боливлёнков

О объединении mader nort

Творческое объединение mader nort было основано выпускниками Санкт-Петербургской консерватории и аспирантуры. Ярослав Коваленко и Владислав Фёдоров, лауреаты международных конкурсов и солисты Санкт-Петербургского Дома музыки, ставят в основу своей работы ключевую идею проекта — движение от концертности к перформативности.

Деятельность и достижения

Артисты объединения занимаются исполнением и продвижением современной музыки, создают театральные и хореографические постановки, организовывают лекции и сотрудничают с современными композиторами и режиссёрами. На счету проекта коллаборации с Государственным Русским музеем, Александринским театром и Большим Драматическим театром. Они работали с известными режиссёрами, такими как Арсений Мещеряков и Роман Муромцев.

Проект также провел десятки исполнений мировой и российской премьеры произведений композиторов, таких как Дэвид Лэнг и Леонид Десятников, участвовал в престижных фестивалях «Звуковые пути» в Санкт-Петербурге и «Неделя современной музыки» в Москве. Одним из последних достижений стало проведение фестиваля, приуроченного к столетию Симеона тен Хольта, который состоялся весной 2023 года.

Спектакль «67/3» — это обещание необычного и запоминающегося погружения в мир музыки и творческого поиска, созданного тремя талантливыми композиторами.