Спектакль 67/3. Одна ночь из жизни трех композиторов

Премьера спектакля «67/3. Одна ночь из жизни трёх композиторов» на сцене театра Особняк

Творческое объединение mader nort представляет новую версию спектакля «67/3. Одна ночь из жизни трёх композиторов». В этом увлекательном перформансе зрители окунутся в атмосферу весёлой общажной жизни, где рождается новая русская музыка.

Сюжет и идея

Действие спектакля разворачивается в комнате общежития консерватории, где проживают три композитора: Дмитрий Александрович Касаткин, Зохраб Видадиевич Панахов и Алексей Юрьевич Боловорнков. Ночь — это время, когда шутки становятся смешнее, а доширак — вкуснее. В этой уникальной обстановке композиторы не только смеются, но и создают музыку, превращая странные мемы в красивое звучание.

Творческое объединение mader nort

Объединение mader nort было основано выпускниками Санкт-Петербургской консерватории и аспирантуры, лауреатами международных конкурсов и солистами Санкт-Петербургского Дома музыки Ярославом Коваленко и Владиславом Фёдоровым (классы фортепиано и композиции соответственно). Основная идея проекта заключается в переходе от концертности к перформативности.

Деятельность и достижения

Артисты коллектива активно занимаются исполнением и продвижением современной музыки, создают театральные и хореографические постановки, читают лекции и сотрудничают с современными композиторами и режиссёрами. За время своего существования mader nort успели реализовать множество коллабораций с такими известными театрами, как:

Государственный Русский музей

Александринский театр

Большой Драматический театр

Кроме того, коллектив сотрудничал с театральными режиссёрами, такими как Арсений Мещеряков, Роман Муромцев, Владимир Антипов, Соня Дымшиц, Андрей Хисамиев и другими. На счету проекта — исполнения десятков российских и мировых премьер композиторов, среди которых Дэвид Лэнг, Настасья Хрущёва, Леонид Десятников, Симеон тен Хольт, Валентин Сильвестров, Фредерик Ржевский, Юрий Красавин и многих других.

Фестивали и награды

Коллектив активно участвует в фестивалях «Звуковые пути» (Санкт-Петербург) и «Неделя современной музыки» (Зарядье, Москва). В весну 2023 года они провели фестиваль, приуроченный к столетию Симеона тен Хольта, в особняке Мясникова. В 2022 году mader nort была удостоена премии им. Сергея Курёхина за перформанс «MINIM».

Не пропустите эту уникальную возможность увидеть спектакль, который обещает стать настоящим событием в мире театрального искусства!