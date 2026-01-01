Пьеса "6 утра, американо" молодого белорусского драматурга Влады Ольховской заслужила признание, войдя в топ-10 лучших пьес года престижного конкурса "Автора на сцену!", проводимого Национальной ассоциацией драматургов России. Под режиссурой Олега Лабозина, спектакль приобретает семейную окраску, рассказывая историю о любви и смелости любить.

Современное общественное мнение и жизненные обстоятельства часто заставляют нас запрещать себе любить, превращая жизнь в обыденную рутину. В семье Марины и Дмитрия кажется, что их жизнь спокойна и мирна. Однако неожиданная тень прошлого внезапно появляется в их доме, который Марина считала своим.

Спектакль рассказывает о том, как иногда приходится отказываться от своей любви, потому что она не нужна тому, кого ты любишь. Иногда приходится "убивать" в себе любовь, ради возможности будущего счастья. Это история о том, что смысл счастья каждый понимает по-своему, и как порой мы заменяем счастье стабильностью и предсказуемостью. Иногда нужно найти в себе смелость броситься в безумное, непредсказуемое приключение - любовь, несмотря на чужие мнения.