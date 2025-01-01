Меню
6 сонат Изаи: Ольга Волкова
6 сонат Изаи: Ольга Волкова

Виртуозное исполнение на сцене НОВАТа

На сцене НОВАТа прозвучат Шесть сонат для скрипки соло Эжена Изаи в исполнении неподражаемой Ольги Волковой. Эта талантливая скрипачка является лауреаткой международных конкурсов, а также концертмейстером оркестра Михайловского театра и musicAeterna.

Уникальная возможность

Не упустите уникальную возможность познакомиться с одним из самых виртуозных произведений для скрипки, а также насладиться звуками скрипки Антонио Страдивари «Nestor» ex Rode (1735).

Эжена Изаи: «Король скрипки»

Эжена Изаи (1858-1931) при жизни был прозван «королем скрипки». Его феноменальная виртуозность и тонкая выразительность звука вдохновляли многих композиторов, таких как Э. Шоссон, С. Франк и К. Дебюсси.

Музыкальные портреты

Шесть сонат для скрипки соло представляют собой шесть музыкальных портретов знаменитых скрипачей-виртуозов, современников Изаи: Йожефа Сигети, Жака Тибо, Фрица Крейслера, Матьё Крикбома, Джордже Энеску и Мануэля Кирога.

Итог мастерства

Этот цикл был написан Изаи в 65 лет, став итогом его творческого пути и рефлексией о связи времен, эпох и жанров. Каждая соната требует от исполнителя невероятной выдержки, феноменальной виртуозности и актерского перевоплощения.

Не пропустите этот концерт, который станет настоящим праздником для любителей музыки!

Ольга Волкова

