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Возраст 16+

О концерте

Возвращение 5diez в Нижний Новгород

Группа 5diez вновь порадует своих поклонников в Нижнем Новгороде. Не упустите возможность стать частью этого знаменательного события – юбилейного концерта, который обещает быть незабываемым.

Что ожидать на концерте

На юбилейном концерте 5diez зрителей ждут как проверенные временем хиты, так и новые композиции, которые уже успели завоевать любовь поклонников. Каждый номер будет наполнен энергией и драйвом, характерными для исполнения группы.

Для кого этот концерт

Концерт станет отличной возможностью для семейного отдыха, а также для встреч с друзьями. Каждый найдет здесь что-то близкое и знакомое.

Специальные предложения

Обратите внимание на специальные предложения для групповых бронирований и студентов. Не пропустите шанс насладиться живым звуком и непередаваемой атмосферой!

Приходите и наслаждайтесь музыкой 5diez в Нижнем Новгороде. Это будет яркое событие, которое стоит увидеть!

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В других городах
Октябрь
3 октября суббота
19:00
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
от 1500 ₽

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