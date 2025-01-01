Одноактные балеты: «598 тактов», «Блестящий дивертисмент» и «Озорные частушки»

В этом сезоне зрителей ждут три захватывающих одноактных балета, каждый из которых предлагает уникальную интерпретацию классической музыки и хореографии. Подготовьтесь к увлекательному погружению в мир танца и музыки!

«598 тактов»

Спектакль «598 тактов» — это яркое воплощение музыки эпохи барокко, которое исследует вечную антитезу мужского и женского. Авторы спектакля отсылают нас к словам Джорджа Баланчина, который утверждал: «если на сцене мужчина и женщина, это уже история». В этом балете пересекаются сложные жизненные траектории, создавая прихотливый узор судьбы, где право финального прочтения остается за зрителем.

«Блестящий дивертисмент»

«Блестящий дивертисмент» — номинант премии «Золотая Маска», созданный на музыку Михаила Глинки. Хореография принадлежит Леониду Якобсону, основателю театра и Заслуженному деятелю искусств РСФСР. Этот балет является диалогом с балетмейстерами прошлого, открывая зрителю богатство классического наследия.

«Озорные частушки»

Танцевальное воплощение «Озорных частушек» впервые появилось на сцене Мариинского театра в середине 1960-х, когда хореограф Леонид Якобсон создал миниатюру «Малявинские бабы» на музыку Родиона Щедрина. Специально ко Дню рождения композитора театр, ныне носящий имя Якобсона, представит новое хореографическое прочтение, созданное Вячеславом Самодуровым, одним из самых успешных российских хореографов.

В новой интерпретации музыки Щедрина Самодуров обращает внимание не только на фольклорные интонации, но и на фактуру произведения. Он описывает свой балет как «балеталлегро без единого замедления», подчеркивая, что главные элементы — это юмор, энергия и напор, которые танцовщики передают через свои движения. Дерзкие цветовые контрасты в костюмах и сценическом оформлении от Анастасии Нефёдовой добавляют динамики и яркости постановке.

Не упустите возможность насладиться этими уникальными спектаклями, которые обещают погрузить вас в мир танца и музыки!