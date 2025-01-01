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Киноафиша 55 лет на сцене: Олег Газманов

55 лет на сцене: Олег Газманов

Главный есаул российской эстрады 0+
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О концерте/спектакле

Юбилейный концерт Олега Газманова в Ростове-на-Дону

Народный и Заслуженный артист России Олег Газманов готов порадовать своих поклонников юбилейным концертом «55 лет на сцене». Это событие обещает стать настоящим праздником музыки и эмоций!

Знакомые мелодии

Мелодии Газманова легко запоминаются и становятся родными. Многие его песни уже десятки лет звучат в сердцах зрителей и остаются актуальными для нескольких поколений. В этот вечер зрители смогут насладиться не только всеми известными хитами, но и новыми произведениями.

Живое исполнение с оркестром

На сцене Олег Газманов будет сопровождаться Большим симфоническим оркестром, что добавит глубины и красоты в каждую ноту. В программе концерта предусмотрены песни разных жанров — от лирики до танцевальных и патриотических произведений.

Не пропустите!

Концерт пройдет в атмосфере творчества и вдохновения, где скучать точно не придется! Это уникальная возможность погрузиться в мир музыки и насладиться живым исполнением любимых хитов. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 31 января
Конгресс-холл ДГТУ Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

55 лет на сцене: Олег Газманов 55 лет на сцене: Олег Газманов 55 лет на сцене: Олег Газманов

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