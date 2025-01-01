55 лет Глебу Самойлову. Концерт в честь дня рождения. Все хиты Агаты Кристи

Концерт Глеба Самойлова в Челябинске

Приглашаем вас на уникальный концерт Глеба Самойлова, приуроченный к празднованию его дня рождения! Глеб Самойлов – легендарный лидер группы «Агата Кристи», на песнях которой выросло не одно поколение меломанов. Его хиты знакомы миллионам, и вот, у вас есть возможность снова насладиться магией его творчества.

Незабываемая Программа

На предстоящем концерте Глеб Самойлов порадует зрителей ретроперспективной программой, в которой прозвучат как абсолютные хиты, так и редкие раритеты. Вы сможете услышать такие известные композиции, как:

«Ковёр вертолёт»

«Как на войне»

«Сказочная тайга»

«Опиум»

Каждая из этих песен, наполненная глубокими эмоциями и яркой энергией, станет настоящим подарком для всех поклонников творчества Глеба.

Не Пропустите!

Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события! Концерт обещает быть громким, горячим и незабываемым. Приготовьтесь к вечеру, полному музыки и воспоминаний, которые будут согревать ваши сердца.

Билеты уже в продаже. Спешите, количество мест ограничено!