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55 лет Глебу Самойлову. Концерт в честь дня рождения. Все хиты Агаты Кристи
Киноафиша 55 лет Глебу Самойлову. Концерт в честь дня рождения. Все хиты Агаты Кристи

55 лет Глебу Самойлову. Концерт в честь дня рождения. Все хиты Агаты Кристи

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт Глеба Самойлова в Челябинске

Приглашаем вас на уникальный концерт Глеба Самойлова, приуроченный к празднованию его дня рождения! Глеб Самойлов – легендарный лидер группы «Агата Кристи», на песнях которой выросло не одно поколение меломанов. Его хиты знакомы миллионам, и вот, у вас есть возможность снова насладиться магией его творчества.

Незабываемая Программа

На предстоящем концерте Глеб Самойлов порадует зрителей ретроперспективной программой, в которой прозвучат как абсолютные хиты, так и редкие раритеты. Вы сможете услышать такие известные композиции, как:

  • «Ковёр вертолёт»
  • «Как на войне»
  • «Сказочная тайга»
  • «Опиум»

Каждая из этих песен, наполненная глубокими эмоциями и яркой энергией, станет настоящим подарком для всех поклонников творчества Глеба.

Не Пропустите!

Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события! Концерт обещает быть громким, горячим и незабываемым. Приготовьтесь к вечеру, полному музыки и воспоминаний, которые будут согревать ваши сердца.

Билеты уже в продаже. Спешите, количество мест ограничено!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 6 августа
Центр международной торговли Челябинск, просп. Ленина, 35
19:00 от 3200 ₽
Нижний Новгород, 14 августа
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
19:00 от 4200 ₽

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