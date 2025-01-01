Меню
52 Day x Atlanta Summer Festival
Билеты от 2290₽

О концерте/спектакле

Летний фестиваль 52DAY x ATLANTA ACT

Идеальная формула летнего фестиваля — это когда он проходит в кругу друзей и любимых артистов. В этом году мы встречаемся с талантливыми участниками объединения 52 и другими известными исполнителями. Погрузитесь в атмосферу музыки и творчества с:

  • FRIENDLY THUG 52
  • NGG | ALBLAK 52
  • GLOCKI 52
  • A-THIS 52
  • MYDEE 52
  • SAINT PRINCE 52
  • + SECRET GUESTS

Где и когда?

Фестиваль пройдет в нескольких городах, и вот перечень мероприятий:

  • Сочи: 3 августа
  • Петербург: 16 августа
  • Москва: 24 августа
  • Екатеринбург: 30 августа

И не забудьте про Минск, который вы (да, и мы тоже) так ждали!

Летний вайб для всех

Это ли не тот самый летний вайб? Будьте частью незабываемого опыта! Приходите на фестиваль, чтобы насладиться музыкой, атмосферой и, конечно, встречами с друзьями.

Как купить билет?
24 августа
Atmosphere. Парковка Москва, Шмитовский пр., 32а, площадка на улице
17:00 от 2290 ₽

В других городах

Екатеринбург, 30 августа
Tele Club Екатеринбург, Карьерная, 16
16:00 от 2190 ₽

