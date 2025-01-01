52 Day x Atlanta Summer Festival

Летний фестиваль 52DAY x ATLANTA ACT

Идеальная формула летнего фестиваля — это когда он проходит в кругу друзей и любимых артистов. В этом году мы встречаемся с талантливыми участниками объединения 52 и другими известными исполнителями. Погрузитесь в атмосферу музыки и творчества с:

FRIENDLY THUG 52

NGG | ALBLAK 52

GLOCKI 52

A-THIS 52

MYDEE 52

SAINT PRINCE 52

+ SECRET GUESTS

Где и когда?

Фестиваль пройдет в нескольких городах, и вот перечень мероприятий:

Сочи: 3 августа

3 августа Петербург: 16 августа

16 августа Москва: 24 августа

24 августа Екатеринбург: 30 августа

И не забудьте про Минск, который вы (да, и мы тоже) так ждали!

Летний вайб для всех

Это ли не тот самый летний вайб? Будьте частью незабываемого опыта! Приходите на фестиваль, чтобы насладиться музыкой, атмосферой и, конечно, встречами с друзьями.