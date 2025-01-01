«51-я зима Нафанаила Вилкина» — ментальная археология русского человека. Спектакль в Челябинске

Спектакль «51-я зима Нафанаила Вилкина» представляет собой уникальное сочетание поэзии и прозы, отражающее несуразицу современной жизни через призму гоголевского взгляда. Это «деревенская» проза, погружающая зрителя в мир обычного русского мужика, который остался без работы после закрытия шахты и потерял ориентиры в стремительно меняющемся мире.

Сюжет и герои

Главный герой — типичный деревенский мужик, который открыто и доверчиво рассказывает свою историю. Его повествование напоминает летопись, в которой переплетаются героические, шутовские и лирические моменты. В его рассказах сочетаются как правда, так и выдумка, под аккомпанемент гармони. Это история о человеке, который живёт и борется за своё место в мире, о его радостях и горестях.

Творческий подход

На сцене выступают двое актеров, которые воплощают ипостаси одного героя. Они представляют собой неизменный, вековой образ русского мужика — на таких, как говорится, и земля держится. Спектакль заставляет зрителей задуматься: «Зачем живёт этот человек? Как он справляется с вызовами современности?»

История успеха

«51-я зима Нафанаила Вилкина» уже побывала на различных театральных площадках, включая Белгород и Санкт-Петербург. Спектакль был показан на театральном фестивале NOвый в Челябинске и стал лауреатом фестиваля моноспектаклей «Свой» в Екатеринбурге. Премьера состоялась на сцене театра Школа Современной Пьесы в Москве.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль и прикоснуться к глубинным вопросам о жизни и человеческих судьбах. Это история, которая заставляет задуматься и вызывает желание узнать больше о нашем современнике.